Elodie ha partecipato al concerto di Radio 105, in Emilia Romagna. Qui, però, è parsa sul palco visibilmente infastidita a causa di due spettatori presenti nel pubblico, così ha deciso di non nasconderlo e di renderlo pubblico parlando al microfono.

Come anticipato, durante il concerto di Radio 105, Elodie si è trovata a dover gestire un momento di nervosismo sul palco scenico. La cantante, infatti, si è infastidita a causa del comportamento di due spettatori e in un video virale sui social si vede il momento in cui si lascia andare a uno sfogo diretto: “Volevo già litigare, io ho questo problema che mi piace litigare“.

Poco dopo, Elodie ha anche trovato la causa del suo nervosismo: due spettatori presenti tra la folla: “C’è uno con il cappellino che non mi sta tanto simpatico e quello vicino. Sono due tipi, uno con il cappello e uno un po’ pelato, Non mi stanno troppo simpatici“. Di seguito il video virale:

Ma non è tutto, dato che Elodie ha perfino fatto il dito medio durante la performance di “Due”, sua celebre canzone. Il tutto è avvenuto mentre la cantante stava recitando la strofa: “Per me le cose sono due“.

Non è sicuro che il gesto fosse rivolto ai due spettatori o sia stato fatto per un altro motivo, tuttavia, sui social l’opinione pubblica si è spaccata, con persone che l’hanno difesa e altre, invece, che hanno criticato questa sua scelta. Tra questi spicca il commento di Alessandro Rosica, esperto di gossip seguitissimo sui social. Quest’ultimo, infatti, nelle sue storie Instagram ha commentato: “Non capirò mai come questa cafona ignorante abbia fatto successo in Italia” .