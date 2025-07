La cantante ha ripercorso la sua carriera e vita privata in una lunga intervista ed espresso un giudizio inaspettato su Giorgia.

Il prossimo 8 luglio, Donatella Rettore compirà 70 anni. Un traguardo importante che segna una vita intensa, fatta di successi e momenti di profonda crisi. In un’intervista per Il Corriere della Sera, la cantante ha ripercorso vita e carriera e colto l’occasione per esprimere un giudizio su Giorgia, sua collega.

Dall’infanzia alla brillante carriera

La vita di Donatella Rettore è sempre stata una vera e propria montagna russa. A partire dalla sua infanzia, dato che la nascita della cantante fu un vero e proprio miracolo per i suoi genitori, i quali dovettero affrontare tre aborti: “Ero l’unica sopravvissuta, la superstite, le aspettative su di me erano mostruose, dovevo essere il genio di casa. Io volevo fare il pompiere, ma mia mamma voleva che studiassi per fare l’astronauta. Che poi con la mia testa ero già comunque tra le nuvole“.

Eppure, il destino aveva in serbo ben altro, una vita caratterizzata dalla musica e dalle performance davanti al pubblico. In effetti, gli anni ’80 sono stati la consacrazione di Donatella nel panorama musicale italiano. Un decennio in cui la cantante ha ammesso però di essere “sempre stata contestata, altro che lusingata o coccolata“.

Ma il momenti più complicato è arrivato negli anni ’90, quando dovette affrontare anche una pugnalata alle spalle: “Un mio produttore che mi ha fatto fare una scelta sbagliata per il suo tornaconto personale. Ho passato lunghi periodi di depressione e di attacchi di panico. Il mal di vivere è una brutta cosa, ma in tanto mi hanno aiutato: non è vero che il mondo dello spettacolo è cattivo“.

Il duro commento di Donatella rettore

Donatella Rettore ha poi sorpreso tutti con un commento inaspettato su Giorgia. L’artista, infatti, alla domanda su chi fosse secondo lei la cantante più sopravvalutata, ha dato una risposta sincera: “Giorgia“, fornendo poi una spiegazione: “È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston. Bravissima, ma non originale“.