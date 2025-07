Orietta Berti è tornata a parlare di Fedez, concentrandosi su quanto il rapper sia cambiato rispetto al passato. L’occasione è stata un’intervista per Tv Blog, dove la cantante ha riflettuto sul fatto che il rapper dica troppe parolacce e di come sia cambiato il modo di parlare tra i giovani.

Orietta Berti ha parlato nuovamente di Fedez, con il quale era stata protagonista poco tempo fa di un botta e risposta incentrato sul modo di parlare del rapper. La cantante, già in quell’occasione, aveva riflettuto su quanto il collega fosse cambiato, un fatto che ha voluto nuovamente raccontare durante l’intervista.

“Gli ho fatto notare che ora dice sempre parolacce. “Prima non le dicevi“, gli ho detto. Allora lui mi ha risposto che in passato non aveva alle spalle un divorzio e una malattia“, ha spiegato Orietta. La cantante, però, ha ampliato la sua riflessione parlando del modo di comunicare dei giovani d’oggi: “A dir la verità non solo lui: nell’ambiente la situazione è peggiorata. Questi ragazzi hanno un frasario che per loro è normalissimo, e anche per me diventa normale perché alla fine ci si abitua“.