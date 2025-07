Durante la prima puntata di Battiti Live, Alessandra Amoroso ha partecipato a un simpatico siparietto con Ilary Blasi.

Lunedì 7 luglio è andata in onda la prima puntata di Battiti Live, lo show musicale che quest’anno vedrà diversi ospiti esibirsi sul palco di Molfetta, in Puglia. Tra gli ospiti della serata, Alessandra Amoroso, la quale si è esibita in “Serenata” in compagnia di Serena Brancale. Ma non solo, dato che la cantante è stata protagonista di un simpatico siparietto in compagnia di Ilary Blasi.

Il siparietto tra Ilary Blasi e Alessandra Amoroso

Tutto è cominciato quando Ilary Blasi ha chiamato Serena Brancale sul palco. Qui, la cantante ha voluto fare un annuncio: “Ora voglio invitare un’amica con cui mi sto divertendo come una pazza quest’estate e con la quale abbiamo scritto una canzone anche molto pugliese: Alessandra Amoroso!“. Poco dopo, tra il boato della folla, ecco fare la sua comparsa sul palco la cantante salentina. Da qui è iniziata l’esibizione, un concentrato di energia e musica che ha acceso il pubblico di Battiti Live.

A fine esibizione è poi avvenuto un simpatico siparietto che ha coinvolto anche Ilary Blasi. La conduttrice, infatti, ha chiesto come fosse nata l’idea di “Serenata“, così Alessandra ha fornito la sua spiegazione: “Ho aspettato che terminasse il suo Sanremo, poi l’ho chiamata dicendole: “Guarda, io ho una musica molto bella, che è anche legata alla nostra terra, la Puglia, e vorrei fare qualcosa con te quest’estate. E lei ha detto sì“.

Immediato l’intervento di Serena, la quale ha spiegato che la loro canzone sia un brano molto femminile, sottolineando che sul palco non siano presenti lei e la collega, ma anche Penelope, la figlia di Alessandra. Ed è qui che Ilary ha dato inizio al siparietto: “Alessandra è un anno che non ci vediamo: sono cambiate un po’ di cose: sei leggermente incinta!“, per poi aggiungere: “So che si chiama Penelope, ma di quanto sei?“. Da qui la risposta di Alessandra: “Ottavo mese. Sono molto contenta, mi sento fortunata“.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024 – www.notiziemusica.it

La gravidanza di Alessandra Amoroso

Dunque, come ormai è noto, Alessandra Amoroso è incinta di Penelope, la sua prima bambina. La cantante, ormai a fine gravidanza, aveva fatto il dolce annuncio la scorsa primavera attraverso un bellissimo post su Instagram. La nascita della piccola, è prevista per il prossimo settembre, ma prima di allora la cantante continua a esibirsi live per cercare di portare a termine tutti gli impegni che si era prefissata da tempo.