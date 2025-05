Serena Brancale e Alessandra Amoroso sono pronte a conquistare l’estate con “Serenata”: scopriamo il significato della canzone!

L’estate si colora di nuove sonorità con l’arrivo di “Serenata”, il nuovo singolo di Alessandra Amoroso e Serena Brancale. Quest’opera musicale, emanazione pura dell’energia e del calore pugliese, promette di accompagnare gli ascoltatori attraverso tutta la stagione calda. Scopriamo nel dettaglio qual è il significato della canzone.

“Serenata” di Serena Brancale e Alessandra Amoroso: il significato della canzone

Il testo di “Serenata” è una ballata dal ritmo accattivante che racconta storie di serate solitarie, di riflessioni e di ricordi che portano a rivelazioni amare. Narra di sentimenti messi in frigorifero, di sguardi che finalmente incrociano la verità, di promesse fatte e mai mantenute.

Alessandra Amoroso

Ed io domani glielo dico

Che non l’ami, che hai mentito

Che mi hai messo il cuore in frigo

Con il vino che ora è aceto

La canzone di Alessandra Amoroso e Serena Brancale si muove attraverso lo scenario emotivo di chi, sola con un bicchiere di vino, si confronta con l’amore, la delusione e la speranza. Le artiste sottolineano come, nonostante il passare del tempo e le mode che vanno e vengono, alcune verità rimangano nascoste, lasciando spazio solo a serenate non desiderate e sguardi pieni di gelosia.

E vorrei fossi un uomo più libero

Anche se sento manca l’ossigeno

Amore, dimmelo

Tuttavia, dal testo emerge anche il desiderio di una felicità più libera, pur nella consapevolezza delle difficoltà emotive che ciò comporta.

Il testo della canzone

Sono sola persino stasera che fumo Marlboro e pensieri per cena (Eh)

Ho lasciato anche la tele accesa

Ho notato qualcosa che prima non c’era (Eh)

Un odore, un profumo straniero

Che non sa di te e nemmeno di me

Continua per il testo integrale