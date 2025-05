Il nuovo singolo estivo “Serenata” di Alessandra Amoroso e Serena Brancale: una celebrazione musicale 100% Made in Puglia.

Alessandra Amoroso e Serena Brancale tornano a collaborare con il loro nuovo singolo “Serenata”, un brano che promette di diventare uno dei tormentoni dell’estate. Annunciato ufficialmente dopo un’attesa di alcuni mesi, il pezzo è un mix di eleganza e immediatezza, e riflette l’identità musicale delle due artiste.

La canzone, che sarà disponibile dal 30 maggio, è una fusione di sonorità mediterranee e suggestioni greche, trasformandosi in una vera e propria danza collettiva che invita alla festa e alla condivisione.

Serena Brancale PH Credit: Alessandro Rabboni

Un ritorno atteso

Alessandra Amoroso e Serena Brancale avevano già collaborato in passato, esibendosi insieme sulle note di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys durante la serata cover del Festival di Sanremo 2025. Questa nuova collaborazione sancisce il loro ritorno insieme, ma con una produzione originale targata Isola degli Artisti e Warner Music Italy.

Il brano “Serenata” si distingue per un mix di groove e jazz, arricchito da una melodia che richiama il ritmo ipnotico del sirtaki. Le due artiste pugliesi offrono una canzone che è tanto travolgente quanto sofisticata, capace di coinvolgere gli ascoltatori in una celebrazione musicale corale.

“Serenata” è un brano che racchiude molteplici influenze musicali, creando un connubio di stili che vanno dal popolare al sofisticato. Le sonorità mediterranee si intrecciano con le suggestioni greche, creando un’atmosfera unica che porta gli ascoltatori in un viaggio sonoro. La canzone si presenta come una festa condivisa, in cui l’eleganza delle melodie si sposa con la spontaneità e la profondità del testo. Le parole di “Serenata”, di cui è disponibile un estratto, parlano di amore e gelosia, trasformando ogni ascolto in una scena di vita vera e vissuta.

Un brano destinato a diventare il tormentone dell’estate

Con la sua uscita prevista per il 30 maggio, “Serenata” si prepara a diventare il tormentone dell’estate. La canzone, con il suo sapore popolare e la sua anima sofisticata, è perfetta per accompagnare le serate estive, diventando la colonna sonora di momenti di festa e condivisione.

La fusione delle voci di Alessandra Amoroso e Serena Brancale crea un effetto magnetico che cattura l’attenzione sin dal primo ascolto. La loro interpretazione riesce a far emergere l’essenza del brano, rendendolo una celebrazione musicale che conquista e coinvolge.