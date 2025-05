Radio Italia Live – Il Concerto 2025: la playlist ufficiale svela i brani che verranno eseguiti dagli artisti.

Il cuore pulsante di Milano si prepara a ospitare un evento musicale imperdibile: il Radio Italia Live – Il Concerto 2025. In programma per questa sera, 30 maggio 2025, l’evento vedrà la partecipazione di celebri artisti italiani che animeranno Piazza del Duomo con le loro performance.

Radio Italia ha pubblicato su Apple Music la playlist ufficiale dell’evento, offrendo un’anteprima dei brani che, con alta probabilità, verranno eseguiti. La scaletta comprende canzoni di 12 artisti, tra cui spicca Fedez con ben quattro brani, promettendo un’esperienza musicale variegata e coinvolgente.

La varietà musicale del concerto: dai suoni pop ai ritmi rap

La selezione musicale del Radio Italia Live – Il Concerto 2025 promette di soddisfare una vasta gamma di gusti. Artisti come Achille Lauro, noto per il suo stile innovativo, proporrà brani come “AMOR” e “Amore Disperato”. Alfa, con il suo sound unico, si esibirà con “il filo rosso” e “Vai!”, oltre a una collaborazione con Manu Chao in “a me mi piace”.

Alfa

Il cantautore Brunori Sas offrirà la sua inconfondibile poetica con “La Verità” e “L’albero delle noci”. Questa varietà musicale non solo arricchirà la serata, ma riflette anche la diversità del panorama musicale italiano.

La scaletta del concerto

La scaletta dell’evento non è ancora ufficiale, ma questa potrebbe essere la priorità riservata ai cantanti.

Achille Lauro

Alfa

Brunori Sas

Lucio Corsi

Elodie

Fabri Fibra

Fedez

Giorgia

Irama

Marco Masini

Olly

Pinguini Tattici Nucleari

Collaborazioni e sorprese: artisti e brani inediti sul palco

Tra le sorprese attese, il concerto vedrà interessanti collaborazioni. Fabri Fibra condividerà il palco con Tredici Pietro nel brano “Che Gusto C’è”, mentre Fedez collaborerà con Guè Pequeno in “Pensavo fosse amore e invece…”. Anche Elodie è pronta a incantare il pubblico con “Dimenticarsi alle 7” e “Mi Ami Mi Odi”. Queste collaborazioni non solo arricchiscono l’esperienza musicale, ma dimostrano anche la capacità degli artisti di unire forze e stili diversi per creare qualcosa di nuovo e coinvolgente.

Un mix di generi e stili

Oltre ai nomi già menzionati, il cast comprende altri artisti di rilievo come Giorgia, che eseguirà “Come Saprei” e “Credo”, e Irama con “La ragazza con il cuore di latta”. Lucio Corsi porterà sul palco brani come “Cosa faremo da grandi?”, mentre Marco Masini proporrà “Allora ciao”. Infine, i Pinguini Tattici Nucleari faranno scatenare il pubblico con “Giovani Wannabe”.

Questa miscela di generi, dal pop al rap, dal rock alla musica d’autore, farà del Radio Italia Live – Il Concerto 2025 un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana. Con una scaletta così ricca e variegata, la serata promette di essere un vero e proprio tripudio di note e emozioni.