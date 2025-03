In un podcast, Dove Cameron ha parlato della storia d’amore con Damiano David e ha raccontato di supportarlo in ogni momento.

Dove Cameron è stata ospite del podcast di MyFm 104.3, celebre radio americana. In tale occasione, la cantante ha parlato della storia d’amore con Damiano David, ex frontman dei Maneskin.

La ragazza si è mostrata più innamorata che mai del cantante, raccontando alcuni dettagli della loro relazione fino ad oggi poco conosciuti dal pubblico.

Le dolci parole di Dove Cameron

Durante l’intervista Dove Cameron ha espresso con sincerità i suoi sentimenti per Damiano: “E’ la persona più sana, adorabile, gentile, accogliente, non giudicante, solidale e splendida che abbia mai incontrato…Mi sono resa conto che ha visto più di me di chiunque altro“.

“Ho dovuto riesaminare tutte le cose che pensavo fossero sbagliate in me. Come, queste sono tutte cose accettabili. Vivevo come se dovessi alterarmi continuamente. Lui è stato così determinante nel guarire il modo in cui mi vedevo. Avevo iniziato a fare questo lavoro prima, ma lui è stata la conferma“, ha aggiunto Dove. Damiano David e Dove Cameron

La relazione tra Dove Cameron e Damiano David

Che la coppia stesse vivendo una bella relazione era abbastanza noto ai fan, ma le parole della cantante sulla loro storia d’amore hanno confermato le voci.

Infatti la ragazza ha proseguito così l’intervista: “Non ci siamo mai sentiti come estranei. Abbiamo elaborato molto nei primi 2 mesi insieme. C’erano cose che lui doveva riesaminare e accettare di sé stesso, proprio come me. Tutto ciò che speri di bello accada, ha iniziato ad accadere“.

Dove ha quindi dichiarato che quella con Damiano sia a tutti gli effetti una relazione sana. La cantante ha infatti aggiunto: “Era qualcosa che stavo elaborando da anni e poi ho avuto una relazione sana e sono stata in grado di guardare alle altre e pensare oh…“.