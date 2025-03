La mamma di Fedez risponde a Marracash: poi cancella tutto

Annamaria Berrinzaghi, mamma di Fedez, ha risposto alle accuse che Marracash ha rivolto al figlio: poi ha cancellato tutto.

Nelle ultime ore Marracash è finito al centro dell’attenzione mediatica per le sue dure dichiarazioni sulla relazione di Fedez e Chiara Ferragni, definita dal rapper come una vera e propria truffa. Queste parole hanno suscitato la reazione della mamma di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, che ha risposto al rapper tramite social. La donna, però, dopo poche ore ha poi cancellato tutto.

Le accuse di Marracash

La controversia nasce da un’intervista rilasciata a Francesco Oggiano per il podcast Fuori dalla Bolla nella quale Marracash ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Fedez e Chiara Ferragni.

Marracash

Il rapper ha definito la loro relazione “la vera truffa” criticando l’idea di vendere al pubblico un’immagine di famiglia perfetta e di amore ideale che, a suo dire, è irrealistica e può essere addirittura considerata “criminale“. “L’amore c’è, esiste ma è molto più sfaccettato, molto più complesso” – ha sottolineato il rapper.

La risposta della mamma di Fedez a Marracash

Annamaria Berrinzaghi ha deciso di rispondere a queste pesanti accuse tramite le sue stories su Instagram, prendendo le difese di Fedez senza esitazioni. La donna ha criticato Marracash suggerendo che le sue parole abbiano avuto il solo scopo di creare sensazionalismo.

“Giudicare quando non si conoscono le vicende. Per questo ci sono già i famosi giornalisti o giornalai. Forse forse però nessuno avrebbe ripreso l’intervista” – ha scritto Annamaria su Instagram. La storia tuttavia è scomparsa dai social qualche ora dopo, presumibilmente cancellata dalla stessa mamma di Fedez senza nessuna spiegazione.

Né Fedez né Chiara Ferragni hanno finora risposto alle accuse. La loro scelta di rimanere in silenzio potrebbe essere interpretata in modi diversi: come un rifiuto a partecipare alla creazione di ulteriore polemica, o come la speranza che l’intera questione si risolva senza ulteriori escalation.