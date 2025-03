Continua la discussione tra Valerio Scanu e Tony Effe. Il cantante sardo ha colpito nuovamente il trapper con un video.

Non accenna a spegnersi la querelle tra Valerio Scanu e Tony Effe che va avanti ormai da divere settimane. Il cantante sardo ha infatti punzecchiato ancora il collega pubblicando un video in cui canta senza autotune “Damme ‘na mano“, la canzone con cui il trapper ha partecipato a Sanremo 2025. Scopriamo tutti i dettagli.

Valerio Scanu: la polemica con Tony Effe

La discussione tra Valerio Scanu e Tony Effe è nata da un commento dell’artista sardo rilasciato durante la trasmissione “Maschio Selvaggio” su Rai 2. Il cantante ha criticato duramente la performance del trapper a Sanremo 2025 insinuando che non sia minimamente intonato. La situazione sarebbe talmente grave, ha sottolineato Scanu, che nemmeno uno strumento potente come l’autotune sarebbe in grado di migliorare la sua voce.

Tony Effe

Da lì è iniziato un vero e proprio botta e risposta tra i due artisti, culminato con la consegna del Tapiro d’Oro a Tony Effe. Dopo questo episodio Valerio Scanu ha rilasciato nuove dichiarazioni a ‘La Volta Buona’ ribadendo il suo pensiero e promettendo che avrebbe cantato “Damme ‘na mano”, quasi a insinuare di poterla fare meglio del suo autore.

Valerio Scanu canta “Damme ‘na mano”: il video

La promessa è stata mantenuta: Valerio Scanu ha recentemente pubblicato un video su TikTok in cui è protagonista di una cover di “Damme ‘na mano”.Con questa mossa, Scanu non solo ha ribadito le sue capacità vocali, ma ha anche lanciato una sfida diretta a Tony Effe.

Il video, diventato virale, mostra il cantante sardo in una versione appositamente reinterpretata della canzone di Effe, culminando con un occhiolino, gesto che sembra voler incitare una reazione da parte dell’artista romano. La palla passa ora a Tony Effe, il quale dovrà decidere se e come rispondere a questa provocazione.