Dopo una lunga pausa, Sangiovanni è tornato in studio di registrazione e ha pubblicato un video per i fan: ecco come sta.

Dopo l’esperienza a Sanremo 2024, Sangiovanni si era allontanato dalla scena musicale, rinviando l’uscita di un album e annullando tutti i concerti in programma. Il cantante aveva rivelato tramite un post su Instagram di avere bisogno di un periodo di pausa per prendersi cura di sè e della sua salute mentale.

Adesso l’artista di Amici è tornato sui social con un video in cui appare dentro uno studio di registrazione. Scopriamo tutti i dettagli!

Sangiovanni: i motivi della pausa dalla musica

Poco dopo la fine di Sanremo 2024, Sangiovanni aveva scritto sui social: “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo“.

Sangiovanni

“Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti” – aveva aggiunto il cantante. Da quel momento di lui si sono avute pochissime notizie, fino a oggi.

Il ritorno di Sangiovanni sui social: il video

Dopo un lungo periodo di silenzio Sangiovanni è finalmente tornato a parlare con i fan e lo ha fatto con un dolcissimo video in cui appare insieme al suo cane Tyler, un Rottweiler di poco più di un anno. “Non so da dove iniziare: ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio” – ha esordito.

Poi la rivelazione di essere pronto a scrivere nuova musica: “Sono tornato in studio a scrivere, a cantare, anche con lui (il cane, ndr)”. Poi Sangiovanni ha dedicato parole di sentito ringraziamento a tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi, sia fan che colleghi e persone del mondo dello spettacolo.