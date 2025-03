Il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti, ha compiuto 2 anni: i dolci messaggi dei nonni Eros e Michelle sui social.

Il 30 marzo è stato un giorno di festeggiamenti in casa Ramazzotti-Cerza. Infatti, proprio 2 anni fa nasceva Cesare, il bambino di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, e Goffredo Cerza, il suo compagno.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

I messaggi dei nonni Eros e Michelle

Da qualche giorno Aurora e Goffredo si trovano in Friuli Venezia-Giulia in compagnia di un amico e di Michelle Hunziker. E’ proprio durante il loro soggiorno che il piccolo Cesare ha compiuto 2 anni e per l’occasione la coppia ha organizzato una piccola festa in famiglia.