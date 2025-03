Roberto Vecchioni: il toccante ricordo di Leonardo Pieraccioni

Roberto Vecchioni ha partecipato alla puntata del 30 marzo di Domenica In. Davanti a Mara Venier ha ricordato il figlio Arrigo, nonché raccontato alcuni aneddoti della sua vita e della sua lunga carriera nel mondo della musica.

Tra il pubblico da casa c’era anche Leonardo Pieraccioni, che, commosso dalle parole del cantautore, ha deciso di pubblicare su Instagram un post contenente un ricordo.

Roberto Vecchioni è stato protagonista di una toccante intervista. Al centro del suo racconto, sua moglie Daria, sposata nel 1981.

Il cantante ha colto l’occasione per esprimere la sua eterna gratitudine alla donna, ricordando: “Io non ho mai detto basta, mi hanno sempre lasciato le donne perché non c’ero e da ragazzo non ero un stinco di santo, ma sono 45 anni che la mia compagna è lei. E’ la mia vita, lei è tutte le donne in una. Mia moglie mi ha salvato la vita 5/6 volte“.