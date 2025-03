Gigi D’Alessio è stato ospite d’eccezione a Domenica In. Nella puntata di domenica 30 marzo, il cantante partenopeo ha parlato della sua carriera e svelato alcuni retroscena inediti della propria famiglia.

Nel ricordare il suo amore per la musica, l’artista ha spiegato che per lui cantare è fondamentale. Infatti, per Gigi D’Alessio la musica è non è solo una passione, ma anche una “persona” con cui potersi confidare e un pretesto per allontanarsi dalla realtà: “Ogni volta che mi siedo al pianoforte, mi sembra di comprare un biglietto per un aereo“, ha raccontato.