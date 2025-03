Damiano David, ha partecipato a un’intervista per un programma radiofonico tedesco. In tale occasione, la speaker gli ha chiesto un parere sul Grande Fratello e il cantante, divertito, ha espresso il suo punto di vista.

Durante l’intervista, Damiano è parso molto divertito quando gli è stato chiesto se guardasse il Grande Fratello. Il cantante ha ammesso di non seguirlo, ma di avere visto qualche clip sui social.

“E’ impossibile non conoscere il programma“, ha esordito, “Sono onesto, non lo guardo. Ho visto delle clip su Internet perché è divertente. La gente lì impazzisce. Sono tutte celebrità. Entrano e fanno casini, è molto divertente“.

A questo punto, la speaker ha chiesto al cantante cosa ne pensasse di Zeudi Di Palma , ex Miss Italia 2021. Il cantante ha così risposto: “Zeudi? Ho saputo di questa love story ma non conosco i dettagli. So che c’è stato un drama“.

A Damiano è stata infine posta una curiosa domanda, ossia se avesse mai pensato di entrare nella casa più spiata d’Italia in veste di partecipante. Il cantante ha risposto senza esitazione: “No. Però mi piacerebbe stare lì come osservatore“, per poi aggiungere: “Mi rendo conto che sei chiuso in una casa con venti persone per mesi e che impazzisci. Lo capisco. Penso che sarebbe divertente guardarlo dall’interno“.