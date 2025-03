Anna Pepe è la “donna dell’anno”: il premio ai Billboard Women

La rapper Anna Pepe è stata premiata come “Global Woman of The Year” a Los Angeles per i Billboard Women in Music Awards 2025.

Anna Pepe, conosciuta semplicemente come Anna, ha ottenuto un importate riconoscimento di portata internazionale ai Billboard Women in Music Awards 2025, tenutisi allo YouTube Theatre di Los Angeles. La rapper di “Vera Baddie” è stata premiata come “Donna dell’anno“ da Billboard Italia. Scopriamo tutti i dettagli!

Anna Pepe: un traguardo memorabile

Vincere il premio “Global Woman of the Year – Italy” rappresenta per Anna non soltanto un momento di celebrazione personale, ma anche un punto di svolta nella sua carriera. Sulla scena dal 2020, Anna si è rapidamente distinta nel panorama musicale, ascendendo al successo grazie alla sua voce unica e al suo stile distintivo.

Anna Pepe

Salita sul palco per ritirare il premio, Anna ha detto: “Sono Anna, sono italiana e per me stare qui è pazzesco. Prima di tutto, è un onore essere qui per ritirare questo premio. Quando ho iniziato cinque anni fa non mi sarei mai aspettata di ritrovarmi qui“.

Poi ha aggiunto: “Facciamo un bell’applauso a tutte le grandi donne in questa stanza, donne talentuose e bellissime che mi hanno ispirato durante quest’anno. Grazie a Billboard per quest’incredibile opportunità, grazie ai miei genitori, al mio team fantastico e soprattutto ai miei fan!“

Il successo oltre i confini

Il 2024 si è rivelato un anno stellare per Anna, diventando l’artista femminile con il maggior numero di copie vendute in Italia, secondo le classifiche ufficiali FIMI. Il suo album “Vera Baddie” non solo ha raggiunto il triplo disco di platino, ma è stato anche l’album di un’artista donna con la permanenza più lunga al primo posto, nonché il terzo più venduto in generale dell’anno.

Questo successo straordinario testimonia la crescente influenza di Anna nel mondo della musica, nonché la sua capacità di rompere le barriere e raggiungere nuovi traguardi.