Ospite a Domenica In Patty Pravo ha raccontato la sua esperienza con la crescita del seno. Ecco cosa ha rivelato.

Domenica 30 marzo l’iconica Patty Pravo è stata ospite del salotto di Domenica In e ha parlato di un cambiamento fisico inaspettato e sorprendente: la crescita del seno. Lo scambio della cantante con la conduttrice Mara Venier è diventato virale online. Scopriamo tutti i dettagli!

Patty pravo: un percorso senza rimpianti

Patty Pravo, al secolo Nicoletta Strambelli, guarda al passato con occhi liberi da rimorsi perché ogni esperienza, buona o cattiva, ha contribuito a modellare la persona e l’artista che è oggi. Da poco è uscito il su nuovo singolo “Ho provato tutto”, che affronta proprio questo argomento. “Rifarei tutto, ogni cosa serve” – ha affermato con convinzione la cantante durante l’ospitata a Domenica In.

Patty Pravo

Poi, parlando dei suoi amori passati, ha aggiunto: “Tutti gli uomini della mia vita sono stati per me compagni e con tutti loro ho mantenuto dei buoni rapporti, purtroppo, alcuni di loro non ci sono più”. Sulla trasgressione ha invece sottolineato: “Secondo me, la trasgressione non è nulla di che, è semplicemente essere come si è nella vita di tutti i giorni, senza filtri“.

“La trasgressione è come gli altri ti vedono. Ero sexy? Certo non avevo nulla, potevo tranquillamente mettere solo una giacca”- ha raccontato ancora Patty Pravo, rendendo evidente un cambiamento nel suo modo di percepire sé stessa.

La crescita del seno: la reazione di Mara Venier

Durante la puntata, Patty Pravo ha fatto una rivelazione del tutto inaspettata: “Mi è cresciuto il seno ed è una tragedia“.

Queste parole hanno suscitato l’ilarità del pubblico e della conduttrice Mara Venier che le ha prontamente risposto: “Io te le ho viste e sono molto belle“. La cantante ha aggiunto: “Quando non si è abituati diventa una cosa in più andando avanti con l’età crescono”.