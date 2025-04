Alessandra Amoroso è stata ospite a Le Iene. Qui ha sfoggiato il pancione, cantato il suo ultimo brano e si è commossa.

Alessandra Amoroso è stata ospite a Le Iene e per l’occasione ha cantato “Cose stupide”, il suo singolo uscito da poco. Durante la performance ha indossato un lungo abito nero con spacco che le ha messo in risalto il pancione, che oggi mostra con fierezza.

Ma Alessandra non ha solamente cantato. Davanti alle telecamere ha recitato un intenso monologo sulla gravidanza, commuovendosi.

Alessandra Amoroso al Festival di Sanremo 2024 – www.notiziemusica.it

Il monologo di Alessandra Amoroso

Il centro dell’apparizione in TV di Alessandra Amoroso è stato il suo toccante monologo. Si tratta di una tradizione de Le Iene, in cui l’ospite della serata scrive un discorso e lo recita davanti al pubblico. In questo caso, Alessandra ha parlato della gravidanza, tema a lei molto caro in questo momento. L’aspetto che più ha colpito del suo discorso è stato il focus su come i media offrano un’immagine di maternità caratterizzata dalla perfezione, che tuttavia è distorta dalla realtà.

“Da quando ho scoperto di aspettare Penelope mi sorprendo ogni giorno di quante emozioni si possono provare nello stesso istante. La gravidanza infatti non è mai bella o brutta, facile o dura, inquieta o serena. Spesso è tutte queste cose contemporaneamente“, ha esordito la cantante.

“Forse la vera sfida è accettare questa perdita di equilibrio, l’ambivalenza, il fatto che ti stai avventurando in una terra sconosciuta. Così ho scelto di lasciarmi attraversare da tutte le emozioni, di sentirle vivere sul mio corpo che cambia giorno dopo giorno insieme a me“, per poi proseguire: “Vivo gioia e impazienza ma al tempo stesso la paura di non essere all’altezza. Il dispiacere di sapere che non tutte le donne che lo vogliono possono provare l’esperienza della maternità“.

La denuncia di Alessandra Amorosa ai social

Alessandra Amoroso ha poi deciso di aprire una parentesi su quanto i social media propongano un modello di maternità perfetta, che tuttavia non corrisponde a quanto accade nella realtà. Anzi, la cantante ha denunciato quanto questi modelli siano dannosi per le donne, le quali rischiano di sentirsi sempre inadeguate.

Nel pronunciare queste parole Alessandra non solo si è commossa, ma ha fatto riflettere ed emozionare anche il pubblico.