Laura Pausini ha deciso di pubblicare un post aggiungendo una dedica alla Warner, la sua storica etichetta discografica. La scelta della cantante di rimanerle fedele non è mai piaciuta ai fan, da sempre poco soddisfatti del lavoro portato avanti dalla Warner. Per questo motivo, Laura ha deciso fare chiarezza rivolgendosi direttamente al suo pubblico.

Nel post pubblicato sul suo account Instagram, Laura Pausini posa davanti all’insegna al neon della Warner, l’etichetta discografica a cui “appartiene” dal 1993. A corredo della foto, una lunga dedica in cui si rivolge direttamente anche ai fan.

“Molti di voi fan non siete d’accordo con la mia decisione… in questi anni mi avete spesso scritto che non siete contenti del loro lavoro, ma io ho costruito una storia con questo logo e faccio fatica a staccarmi dalle cose che amo. C’è un senso romantico e uno di orgoglio che non mi allontanano. Mi piace credere che chi costruisce no fa crollare. O almeno ci prova“, ha scritto Laura.