Noemi ha partecipato in veste di ospite a Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. Qui la cantante ha risposto ad alcune domande inerenti la sua carriera e ha parlato con sincerità di alcuni aspetti privati dolorosi che ha tenuto nascosti al pubblico per molto tempo.

L’artista ha proseguito il racconto: “Non stavo vivendo un momento di tranquillità perché avevo delle mie problematiche legate alla salute mentale. Mi pesa non aver colto l’attimo per avere un figlio. Quando dici di no ad alcune cose, e se in coppia… non lo dici solo per te, ma lo dici anche per l’altro“. Dunque pare che Noemi, con la sua scelta, abbia negato la paternità a Gabriele Grieco, suo marito. La cantante ha poi aggiunto: “Nonostante ciò lui è rimasto con me, noi siamo molto legati. Litighiamo da morire però sono dei litigi che durano 20 secondi“.