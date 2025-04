Marta Donà, ex manager di Francesca Michielin, ha deciso di rispondere alla cantante dopo il suo addio con un commuovente post. La foto.

È recente l’addio di Francesca Michielin a Marta Donà, sua manager storica, e all’agenzia La Tarma. La cantante ha preso questa difficile decisione per poter cambiare percorso e aprirsi verso nuovi orizzonti. Come ultimo gesto, Marta ha deciso di omaggiare Francesca con un toccante post pubblicato sul profilo Instagram di La Tarma.

La toccante dedica di Marta Donà

Il post consiste in un carosello di fotografie che ripercorrono sia i momenti importanti per la carriera di Francesca Michielin, sia quelli privati. Tra le immagini compaiono anche alcuni simpatici scatti con Marta, il tutto accompagnato da una toccante dedica.

“Abbiamo costruito un bellissimo percorso in questi 10 anni insieme, fatto di musica, nuove esperienze, emozioni, piccole follie, grandi sogni, soddisfazioni, risate a crepapelle e, perché no, qualche lacrima. Ti auguro il meglio per il tuo futuro perché ti voglio bene. Ti vogliamo bene“, si legge.

I successi di Francesca Michielin con Marta Donà

La collaborazione tra Francesca Michielin e Marta Donà ha avuto una durata di circa 10 anni. Durante questo decennio, la cantante ha raggiunto la fama a livello nazionale, pubblicando canzoni di successo e prendendo parte ai più importanti eventi canori.

Per citarne alcuni, possiamo ricordare la conquista del secondo posto nella classifica finale del Festival di Sanremo per ben due volte: la prima nel 2016 con “Nessun grado di separazione” (brano interpretato solamente da Francesca), la seconda nel 2021 con “Chiamami per nome“, la romantica ballad eseguita in coppia con Fedez, rapper con cui la cantante ha collaborato ad alcune canzoni di successo.

Francesca Michielin sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Ma non solo Sanremo: Francesca si è fatta conoscere anche a livello internazionale grazie alla sua partecipazione all’Eurovision Song Contest del 2016, kermesse a cui partecipò a causa della rinuncia degli Stadio, in vincitori del Festival di Sanremo di quell’anno.