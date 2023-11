Alla scoperta di Francesca Michielin, dal trauma dopo la vittoria a X Factor fino ad Alberto Angela, il suo uomo ideale.

Talento della musica italiana, Francesca Michielin, nata il 25 febbraio 1995 sotto il segno dei Pesci, è una delle cantanti più amate degli ultimi anni nel nostro Paese. L’artista, emersa ad appena sedici anni, ha dovuto fare i conti con i traumi della notorietà prima di trovare la sua dimensione sotto la luce dei riflettori e il peso della fama.

Ma andiamo a scoprire qualcosa in più sulla carriera e sulla vita privata di Francesca Michielin, una delle poche ad essere passata dalla vittoria di un talent alla sua conduzione.

Chi è Francesca Michielin: biografia e carriera

Ragazza prodigio, ha trionfato a soli sedici anni alla quinta edizione di X Factor e si presenta al grande pubblico con una vena decisamente rock sulle note di Whole Lotta Love dei Led Zeppelin.

La vittoria al famoso talent e la conseguente notorietà sono state un vero e proprio trauma per la giovane. In quel periodo ha cambiato tre licei classici e ha consegnato un compito di fisica completamente in bianco – uno dei ricordi indelebili della Michielin.

La ragazza in realtà non era impreparata, semplicemente nella testa stava elaborando una nuova canzone. Pensare ad altro? Impossibile.

Francesca Michelin, cantante internazionale fin dagli esordi

Tra le grandi soddisfazioni di Francesca Michielin c’è sicuramente quella di aver partecipato alla colonna sonora del secondo film di Amazing Spider-Man (2014), anche se una delle gioie più grandi arriverà a due anni di distanza, quando in occasione degli Eurovision otterrà un selfie con Justin Timberlake, idolo della ragazza di Bassano del Grappa.

Da sempre molto social, nel 2016, in occasione delle sua partecipazione al Festival di Sanremo, Francesca Michielin ha creato un sito internet, una sorta di diario in cui ha condiviso tutte le sue sensazioni e le sue emozioni. A proposito di social network! Francesca ha una grande passione per i ghiaccioli e non è raro vederla esortare i suoi fan a mangiarne. Curioso. Gusto preferito? Amarena.

Francesca Michelin, X Factor e i detrattori

Ovviamente non mancano le critiche nei confronti di Francesca Michielin. L’antifona è la solita: chi esce da un talent è un raccomandato. La risposta ai critici è arrivata in occasione del tour Nice to Meet You, quando Francesca Michielin si è presentata da sola sul palco e ha stupito tutti suonando ben sei strumenti. Roba non da tutti.

Dopo aver vinto X Factor nel 2022 è tornata nel talent, dieci anni dopo, in una veste del tutto inedita: quella di conduttrice, per raccogliere l’eredita di Ludovico Tersigni.

Francesca Michielin a Sanremo

Nonostante la giovane età, Francesca è già piuttosto esperta di Sanremo. Nel 2016 ha partecipato una prima volta alla kermesse con il brano Nessun grado di separazione, arrivando al secondo posto ma conquistando il pass per l’Måneskin a causa del ‘forfait’ dei vincitori, gli Stadio.

Nel 2021 è tornata sul palco dell’Ariston, e stavolta con un suo grande amico e collega, Fedez, per presentare il brano Chiamami per nome. I due sono riusciti a sfiorare la vittoria, arrivando secondi dietro ai soli Måneskin.

Cosa fa Francesca Michielin oggi?

L’esordio da conduttrice, prima ancora del debutto a X Factor, è arrivato nel 2022 con il programma Effetto terra, trasmesso su Sky Nature. Dopo aver per la prima volta condotto il talent che l’ha lanciata, a dieci anni di distanza, è poi tornata al mondo della musica con il singolo Bonsoir e poi Occhi grandi grandi, brani che precedono l’arrivo dell’album Cani sciolti. Nel 2023 è stata confermata al timone di X Factor.

La vita privata di Francesca Michielin: il fidanzato e… Alberto Angela!

Sulla vita privata di Francesca Michielin si conoscono pochi dettagli. Alle spalle ha una storia importante con un suo coetaneo su cui non si sa molto. In diverse occasioni, la cantante si è dimostrata particolarmente matura.

Messi in un cassetto i classici sogni legati alla storia perfetta e al principe azzurro, Francesca ha rivelato di essere già consapevole delle difficoltà che spesso si accompagnano al grande amore. Il successo inoltre impone di crescere in fretta, forse anche troppo presto. Per diverso tempo, in ogni caso, è stata impegnata in una relazione con Ramiro Levy, chitarrista dei Selton.

Tanto per rimanere in tema di storie d’amore, l’uomo ideale di Francesca Michielin ha un nome e un cognome. Si chiama Alberto Angela. La ragazza non ha mai nascosto la sua passione per il noto divulgatore scientifico, capace negli ultimi anni di conquistare il cuore di migliaia di donne a suon di date e nozioni storiche. Niente male.

Tornando sulla Terra, comunque, nel 2022 ha ufficializzato, poco prima di esordire come presentatrice di X Factor, l’inizio di una nuova storia d’amore: quella con l’osteopata e personal trainer Davide Spigarolo, una persona speciale con cui ha già condiviso alcuni dei viaggi più emozionanti della sua vita.

Michelin ha già all’attivo numerosi successi, nonostante la giovane età: ecco un elenco di tutte le sue canzoni più famose.

Francesca Michielin: la discografia in studio

2012 – Riflessi di me

2015 – di20

2018 – 2640

2020 – Feat (stato di natura)

2023 – Cani sciolti

Sai che…

– Francesca è anche una scrittrice e nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo, Il cuore è un organo.

– Nel corso della sua carriera ha vinto, tra le altre cose, un premio Lunezia, è stata candidata ai David di Donatello e ai Nastri d’argento. Inoltre nel 2022 è stata inserita dalla rivista Forbes nella lista delle 100 donne più importanti.

– Tra le sue più grandi ispirazioni ci sono i Red Hot Chili Peppers, il suo gruppo preferito, ma anche tanti nomi leggendari della musica rock, dai Queen ai Genesis, da Annie Lennox ai Nirvana, senza dimenticare System of a Down, Incubus e Korn. Ama per anche Bon Iver, Jeff Buckley, e le sue principali fonti di ispirazione, Damien Rice e Tracy Chapman.

– E il pop? Ovviamente anche in questo genere non mancano gli idoli per lei, da Taylor Swift ad Adele, fino ad arrivare agli italiani Jovanotti, Gazzè, Rei, Donà, Consoli e soprattutto la sua amata Elisa.

– Ama i film di Hayao Miyazaki e le musiche di Joe Hisaishi, compositore di fiducia del maestro dello studio Ghibli.

– Qual è la malattia di Francesca Michielin? Non lo sappiamo con precisione, ma la cantautrice ha dichiarato di avere un “rene un po’ ballerino“. A causa di questo problema ha dovuto cancellare alcuni concerti nel 2023. Che intervento ha fatto Francesca Michielin? Un’operazione non particolarmente invasiva, ma comunque delicata.

– Francesca Michielin è figlia di Stefano D’Orazio? Anche se molti se lo chiedono, la risposta è no. Il padre è Tiziano Michielin, un fan dei Pooh.

– Segue il calcio ed è una tifosa sfegatata della Juventus.

– Da bambina aveva un diastema (uno spazio) tra i denti molto ampio.

– Francesca Michielin ha partecipato nel 2022 a Sanremo come direttore d’orchestra per l’amica Emma Marrone. Perché lo ha fatto? Semplicemente perché sono due grandi amiche.

– Qual è la laurea di Francesca Michielin? Nel 2022 si è laureata in canto jazz al conservatorio Agostino Steffani.

– Su Instagram Francesca Michielin ha un account ufficiale da milioni di follower. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale molto seguito.

