Giulia Anania: la biografia, la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sulla cantautrice romana protagonista anche a Sanremo.

Grande talento della musica italiana, autrice di brani per artisti come Emma, Annalisa, Nek, ma anche Elodie, Paola Turci e Laura Pausini, Giulia Anania è molto più che una ‘paroliera’.

Scrittrice e poetessa apprezzata da moltissime persone, ha avuto modo nella sua carriera di partecipare anche a Sanremo, seppur solo come autrice, ma si è tolta anche molte altre soddisfazioni. Scopriamo insieme alcune curiosità sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Chi è Giulia Anania: la biografia e la carriera

Giulia Anania è nata a Roma il 23 agosto 1984 sotto il segno della Vergine. Figlia di Vincenzo Anania, magistrato ma anche poeta, si è dedicata alla poesia fin da ragazza, ricevendo diversi riconoscimenti nazionali. Successivamente è passata alla scrittura di testi e canzoni, ispirandosi spesso alla musica popolare italiana.

Comincia la sua carriera tra il 2007 e il 2008, partendo per la prima volta in tour in giro per l’Europa. Talento naturale, portato soprattutto per la parola, diventa molto presto una delle paroliere più apprezzata anche dalla scena mainstream, grazie anche alla collaborazione con un compositore come Dardust.

Tra i suoi primi successi, in questa fase della carriera, si ricordano brani per artiste come Emma e Annalisa, ma anche per molti grandi nomi della musica rap. Nel 2012 partecipa al Festival di Sanremo Social con il brano La mail che non ti ho scritto, con cui conquista il premio AFI.

Dopo aver dato alle stampe il suo primo EP, ottenendo un discreto successo, si dedica negli anni successivi a vari progetti, passando da progetti umanitari al cinema, senza dimenticare la scrittura di testi per la musica pop mainstream.

Nel 2016 per la prima volta unisce le forze con Nek, con cui scrive il brano Differente, tratto dall’album Unici. Successivamente partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo come autrice, firmando Fatti bella per te con Paola Turci, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta.

Cosa fa oggi Giulia Anania

Ancora molto attiva nel mondo della musica e della letteratura italiana, nel 2025 è tornata a partecipare come autrice al Festival di Sanremo. In particolare ha firmato, con Tiziano Ferro, Nek e Marta Venturini, il brano Tra le mani un cuore di Massimo Ranieri.

La discografia in studio

2017 – Come l’oro

La vita privata di Giulia Anania: marito e figli

Non abbiamo informazioni sulla sua vita sentimentale. Non dovrebbe essere sposata e non dovrebbe avere figli, ma non sappiamo se abbia un compagno o sia single.

Sai che…

– Ha ideato diversi festival, tra cui il SickMarylin, dedicato alla creatività femminile.

– Uno dei suoi libri di poesie, L’amore è un accollo, è uscito con la prefazione di Carlo Verdone.

– Vive a Roma.

– Non conosciamo i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Su Instagram ha un account da migliaia di follower.

