Ospite ad un podcast, Sarah Toscano ha rivelato come funzioni la famosa regola ad Amici relativa l’uso del telefono.

Sarah Toscano ha partecipato a un’intervista per il podcast It’z Time For Podcast. Qui ha svelato come funzioni una delle regole più famose di Amici, ossia quella relativa come e quando poter utilizzare il telefono dentro la Scuola.

La rivelazione di Sarah Toscano sul regolamento di Amici

Come è noto, Amici è un talent che si divide in due macro fasi: il Pomeridiano e il Serale. A seconda del momento del programma in cui ci si trova, i concorrenti devono apprendere e rispettare un nuovo regolamento, particolarmente severo per quanto riguarda l’utilizzo del proprio telefono.

Sarah ha spiegato che durante il Pomeridiano c’è una maggiore disponibilità sull’usare i cellulari: “Avevamo il telefono quattro/cinque volte a settimana per dieci minuti la sera per poter chiamare i nostri genitori, però ovviamente ci dicono di non poter parlare del programma“. In effetti la riservatezza su quanto accade nella Scuola è massima, tant’è vero che gli allievi possono semplicemente spiegare come stiano, senza però fare spoiler sulla trasmissione.

Tutto cambia quando subentra la fase del Serale. In questo caso le regole si fanno più stringenti e severe: “Hai il telefono solo per dieci minuti, ma una volta a settimana. E neanche il telefono fisico. Ti fanno chiamare da una sola sala dove senti una voce dall’alto“, ha spiegato Sarah. Sarah Toscano

Sarah dice cosa ne pensa delle regole di Amici

Ad ogni modo, Sarah ha rivelato di non aver avuto grosse difficoltà sul rispettare le regole imposte dal talent. Seppur la giovane cantante si consideri “molto attaccata al telefono“, tanto da guardarlo anche in assenza di messaggi, ha ammesso di aver tratto dei benefici dal regolamento.