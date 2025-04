“Sto benissimo”: Al Bano smentisce l’ennesima fake news

Circola online l’ennesima fake news sulla salute di Al Bano, ma il cantante smentisce con un video: “Sto benissimo”.

Ieri si è molto parlato di Jasmine Carrisi e delle sue difficoltà dovute alla fama dei genitori, oggi è invece papà Al Bano ad essere al centro dell’attenzione mediatica. Sono infatti giorni che circolano sui social voci secondo cui il cantante di Cellino San Marco non starebbe bene e avrebbe addirittura bisogno di una sedia a rotelle. Si tratta solo di fake news: è stato lo stesso Al Bano a smentirle con un simpatico video pubblicato su Instagram.

Al Bano: le fake news sulla sua salute

Negli ultimi giorni il web si è riempito di voci secondo le quali Al Bano Carrisi sarebbe in gravi condizioni di salute, al punto da aver bisogno di una sedia a rotelle per muoversi. Queste insinuazioni hanno causato non poco scompiglio tra i seguaci del cantante, ansiosi di sapere la verità sullo stato del loro amato artista.

Al Bano

È stato lo stesso Al Bano a smentire categoricamente queste insinuazioni, scegliendo un modo simpatico e originale per farlo. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si mostra visibilmente in forma mentre compie delle flessioni.

Il video pubblicato su Instagram

“Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?“- ha esordito Al Bano nel video. Poi ha rassicurato i fan: “Tutto perché io dovrei proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi fa tornare in piedi. Ma io mi rialzo senza bisogno di altri prodotti e sono qua per dirvi che grazie a Dio sono in ottima salute alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne, sicuri che stanno facendo solo e maledettamente quel mestiere: i menzogneri“.

“Grazie a Dio la mia salute è perfetta, certo non ho più vent’anni ne ho quattro volte venti, però mi preparo con un bonus di due e a tutti voi vi auguro una lunga vita, grande salute e buon tutto sempre. E un bel carico di felicità” – ha concluso l’artista.