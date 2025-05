Cesare Cremonini si è regalato una cena nel cuore della sua amata Bologna in compagnia di una persona speciale: sua mamma Carla.

Nei prossimi mesi Cesare Cremonini viaggerà per tutta l’Italia per via del suo nuovo tour. Il cantante sarà impegnato per buona parte dell’estate e, per questo, motivo ha deciso di regalarsi una serata in centro a Bologna con Carla, la sua adorata mamma. Per documentare l’uscita, Cesare ha deciso di creare un dolcissimo video che poi ha condiviso sul suo account Instagram.

Cesare Cremonini

Cesare Cremonini e la sua mamma felici per le vie di Bologna

L’artista ha trascorso la serata di martedì 29 aprile in compagnia di Carla, sua mamma, chiamata da lui affettuosamente “La Carla”. Come ricordo, Cesare Cremonini ha documentato l’intera serata con un video che ha commosso i fan.

Nel filmato, il cantautore cammina per le strade di Bologna, la sua città, in compagnia della sua adorata mamma, mentre chiacchierano e scherzano divertiti. A completare il contenuto, una didascalia scritta dallo stesso artista, che recita: “Una cena a due, prima che comincino le prove del più grande tour della mia vita, forse anche della vostra. Diventa più bella ogni giorno“.

Cesare Cremonini ha poi aggiunto: “#PadreMadre è la porta di ingresso di tutti i miei concerti, una canzone che sarà sempre nello stesso posto in scaletta, perché prima di cominciare si prega ed è tutto lì: “Se sono stato così lontano è stato solo per salvarmi”. Che profumo Bologna di sera, certe sere di maggio…“ Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini)

Il bellissimo rapporto di Cesare Cremonini con la mamma

Che Cesare Cremonini abbia da sempre un bellissimo rapporto con sua mamma non è una novità. Il cantautore l’ha sempre dichiarato pubblicamente, raccontando anche delle sfide che hanno dovuto affrontare nel corso della loro vita. Prima tra tutte la morte di Giovanni Cremonini, marito di Carla, nonché padre dell’artista.

Venuto a mancare nel 2019 con 95 anni, Giovanni era un grande medico che, per il suo impegno e il desiderio di prendersi cura delle persone, aveva ricevuto nel 2017 un importante riconoscimento.