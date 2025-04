Shade è stato ricoverato in ospedale: la foto preoccupa i fan

Preoccupazione per i fan di Shade: il rapper ha condiviso una foto in ospedale con respiratore e saturimetro. Ecco come sta.

Vito Ventura, noto a tutti con il nome d’arte Shade, è finito in ospedale. Il rapper di “Bene ma non benissimo” ha pubblicato nelle stories Instagram una foto in cui si mostra su una barella con dei tubi per la respirazione alle narici e il saturimetro all’indice. Ma cosa è successo? Nel messaggio rivolto ai fan, l’artista ha rivelato di non essere in condizioni di salute ottimali.

Shade: la storia su Instagram

Nel messaggio rivolto ai fan Shade non ha specificato nel dettaglio cosa gli sia successo, ma dalle parole usate la situazione sembra essere seria. “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico coi miei” – ha esordito il rapper.

Shade

Nonostante la gravità del momento, Shade ha continuato a mantiene il suo solito tono ironico e scherzoso. “Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non per quanto mi fermerò qui. Lo dico anche per chi mi ha scritto su Wapp e email.” – ha scritto ancora.

“Se vi risponde la mia collaboratrice tanto vi dirà che deve prima sentire me e io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia. Non finché non verrà cambiata quella foto di merda che mi hanno messo almeno” – ha poi aggiunto il rapper. Nel messaggio Shade non ha neppure specificato dove sia ricoverato e quando potrà uscire dall’ospedale.

Come sta Shade: il messaggio ai fan

Shade ha poi concluso ringraziando i fan per la vicinanza e il supporto: “A voi che mi seguire perché mi volete bene invece, vi voglio bene anche io cuori miei mi rimetterò e ci vediamo presto“. Sebbene il cantante non abbia esplicitato la natura del suo malanno, alcuni elementi presenti nella fotografia hanno permesso di trarre alcune ipotesi.

La presenza di un supporto nasale e di un saturimetro suggerisce che il problema affrontato dall’artista possa esser legato a complicazioni respiratorie. Queste potrebbero derivare da un’infezione generica o, come temuto da alcuni, dal Covid-19, la pandemia che ha segnato profondamente gli ultimi anni a livello globale.