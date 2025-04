Achille Lauro ha deciso di omaggiare Papa Francesco con una toccante (e inaspettata) lettera pubblicata sul suo account Instagram.

La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero e nel corso delle ultime ore il web si è riempito di post con fotografie e dediche verso il Santo Padre. Tra coloro che hanno deciso di dedicargli un pensiero vi è anche Achille Lauro, il quale ha pubblicato sulle sue storie di Instagram una breve lettera in suo onore.

La lettera di Achille Lauro per Papa Francesco

Il gesto di Achille Lauro è stato tanto inaspettato quanto apprezzato dal pubblico di Instagram. Il cantante di Roma ha infatti parlato apertamente ed espresso un pensiero toccante e colmo di rispetto per il Santo Padre. L’artista ha deciso di sfruttare come canale il suo profilo Instagram, nello specifico le storie. Si tratta di un post con scritta bianca su sfondo nero, che recita le seguenti parole:

“La morte di Papa Francesco segna la fine di una figura simbolica del nostro secolo. Al di là del ruolo religioso, è stato un volto globale di altruismo, dialogo e umanità. Un ponte tra credenti e non credenti, tra istituzioni e popolo, tra parola e gesto. Ha incarnato una spiritualità concreta, fatta di vicinanza, ascolto e semplicità. Al di là di ogni credo, oggi il mondo saluta un uomo che ha provato a rendere migliore ciò che avevamo intorno. Condoglianze sincere“. Achille Lauro

Il rapporto tra Achille Lauro e la religione

Dunque, può sorgere spontanea una domanda: qual è il rapporto tra Achille Lauro e la religione? Ebbene, lo stesso cantante, in passato, aveva dichiarato di aver ricevuto da parte della mamma un’educazione cattolica molto profonda. Pertanto, è anche questo uno dei motivi per cui spesso nei suoi brani e nelle sue performance compaiono molteplici riferimenti all’iconografia cristiana.

Lauro in molteplici occasioni ha fatto proprio il simbolismo cristiano, rappresentandolo sul palco in un modo che è rimasto impresso nella memoria del pubblico. Un esempio? La performance di “Me ne frego” a Sanremo 2020, quando il cantante salì sul palco con un costume di scena ispirato alle “Storie di san Francesco” di Giotto. Un’esibizione forse insolita per il Festival, ma che ancora oggi il pubblico ricorda bene.