Jovanotti, alias di Lorenzo Cherubini, ha partecipato a un’intervista per il Messaggero. Qui si è messo a nudo, raccontando alcuni momenti difficili che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Tra questi, un fatto che ha segnato per sempre la vita del cantante: la tragica morte di Umberto Cherubini, suo fratello, avvenuta nel 2007.

Nel corso dell’intervista, il cantante ha ricordato uno dei giorni più difficili per la sua famiglia: quello in cui venne a mancare Umberto, suo fratello.

“Sul posto arrivai per primo e sono l’unica persona della mia famiglia che l’ha visto. Mi telefonò il mio babbo, gli avevano detto soltanto che c’era stato un incidente. Capii che non se la sentiva di mettersi in viaggio e gli dissi “Vado io”. Ero a Cortona: mi misi alla guida infrangendo ogni codice della strada in una traversata solitaria, tragica e disperata“, ha esordito Lorenzo.