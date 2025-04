Al Bano ha deciso di fare una comunicazione importante: ai suoi concerti, sarà vietato fare registrazioni integrali con i cellulari.

Il cantante ha deciso di comunicare via social una nuova importante regola, la quale sarà applicata in futuro durante i suoi concerti. In sostanza, si tratta del divieto di riprendere in maniera integrale con i cellulari le sue esibizioni e di diffonderle.

Non è chiaro se tale divieto varrà anche per coloro che si limitano a riprendere qualche spezzone delle canzoni. In ogni caso, Al Bano ha deciso di rivolgersi direttamente ai fan, dando anche la motivazione di tale scelta.

Il nuovo divieto di Al Bano

Al Bano ha deciso di comunicare la sua decisione tramite il suo profilo Instagram: “D’ora in poi si comunica d’accordo con gli organizzatori, che la registrazione integrale dei concerti e la loro diffusione sono severamente vietate. Vi invitiamo a spegnere i cellulari e ad accendere il sogno di vivere pienamente la magia della musica“.

Ma non solo. Il cantante ha infatti ribadito che già in passato erano state emanate delle leggi che imponevano questo tipo di divieto, ma che nonostante ciò il pubblico abbia continuato a realizzare riprese integrali dei concerti.

Le motivazioni di Al Bano

La nota pubblicata dal cantante contiene anche la spiegazione del perché si sia deciso di adottare questa regola: “I concerti sono un’opera protetta dal diritto d’autore. Se c’è un divieto e qualcuno lo infrange, può essere allontanato o essere denunciato per violazione del copyright. Rispetto per gli artisti e per ciò che essi richiedono“, si legge.

Al Bano ha deciso di pubblicare la seguente dichiarazione in occasione dell’annuncio dei suoi quattro concerti spagnoli. Alle date parteciperanno anche Romina Power, sua ex moglie, nonché il figlio Yari Carrisi Power. I concerti avranno luogo il 24 maggio a Madrid, l’8 luglio a Barcellona, il 18 luglio presso A Coruña e il 27 agosto a Malaga.