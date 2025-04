Fedez ha deciso di farsi realizzare un nuovo tatuaggio e ha condiviso sia il processo che il risultato finale su Instagram.

Che Fedez sia un grande amante dei tatuaggi si era capito da tempo. Sin dargli arbori, il rapper ha sempre manifestato pubblicamente questa sua passione e negli anni è arrivato a collezionarne molteplici. Di recente, il cantante ha deciso di completare un grande tatuaggio presente sulla schiena e di aggiungere anche una piccola frase sul collo. Scopriamo di cosa si tratta.

Il nuovo tatuaggio di Fedez

Fedez ha condiviso coi fan il processo di realizzazione del nuovo tatuaggio tramite il suo account di Instagram. In una serie di storie, il rapper ha mostrato le diverse fasi di creazione, rivelando poi che cosa abbia deciso di farsi tatuare: si tratta infatti di una scritta situata sul collo.

La frase è una citazione latina che recita “Temet nosce”. Il suo significato è molto profondo, dato che in italiano può essere tradotto con “conosci te stesso”.

Fedez

Fedez mostra il tatuaggio della fenice

Ma non solo una scritta. Sembra infatti che Fedez abbia colto l’occasione anche per completare la colossale opera che compare sulla schiena. Si tratta di un grande disegno che raffigura l’Araba fenice, un uccello celebre nella mitologia che simboleggia la forza di rialzarsi dopo un grande fallimento.

Si tratta di un tatuaggio complesso, cominciato ormai tre anni fa. Questo, infatti, non si limita alla schiena, ma prosegue sulla parte posteriore della gamba, dove si vedono due bambini mentre si riscaldano col fuoco di un falò da cui nasce la fenice: si tratterebbe proprio di Leone e di Vittoria, i suoi amati figli.

Il post di Fedez

Come anticipato, Fedez ha cercato di coinvolgere i fan durante la creazione del tatuaggio. Per farlo, il rapper ha condiviso alcune storie sul suo profilo Instagram in cui si vede l’artista al computer mentre il tatuatore disegna il tatuaggio.

I più attenti, inoltre, avranno notato un aspetto: il cantante sta canticchiando una canzone sconosciuta, forse uno dei suoi brani ancora top secret.