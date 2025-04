Gigi D’Alessio ha parlato di suo figlio Luca, in arte LDA, dichiarando di non cercare di agevolarlo, ma di fargli fare la sua strada.

Gigi D’Alessio ha da poco annunciato i suoi tre concerti in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Gli eventi avranno luogo il 19, 20 e 21 settembre 2025 e saranno anticipati dalle due tappe del tour presso lo stadio Maradona di Napoli.

Per l’occasione, il cantante partenopeo ha partecipato a un’intervista per Domenica In. Qui, davanti a Mara Venier ha rivelato di aver voluto andare incontro alle richieste dei fan che lo volevano vedere nella piazza più famosa del capoluogo campano. Ma non solo: Gigi D’Alessio ha colto l’occasione per parlare anche dei giovani, focalizzandosi su suo figlio Luca.

La rivelazione di Gigi D’Alessio su suo figlio

Luca D’Alessio, meglio conosciuto dal pubblico come LDA, è l’amato figlio di Gigi D’Alessio. Il giovane artista seguirà il padre durante tutto il tour, occasione in cui avrà modo di cantare con lui. Proprio a proposito di LDA, Gigi D’Alessio ha deciso di spendere due parole, rivelando un retroscena inaspettato.

“A mio figlio Luca non rendo certo la vita facile, come “figlio di”, ma deve fare la sua strada“, ha dichiarato il cantante, per poi aggiungere: “Ci confrontiamo, ma la scelta definitiva la lascio sempre a lui“. LDA

Il rapporto tra Gigi D’Alessio e Geolier

Il cantante ha parlato anche di Geolier, celebre rapper napoletano, rivelazione del Festival di Sanremo 2024. Infatti, i due artisti sono uniti da una profonda amicizia ed è nota l’ammirazione che Gigi D’Alessio ha nei suoi confronti: “Siamo davvero molto legati“, ha dichiarato l’artista.

La stima che il cantante prova per il rapper è dovuta al suo percorso. Geolier, infatti, negli anni si è costruito da solo, fino ad arrivare a esibirsi all’Ariston. Un’ascesa che non è passata inosservata a Gigi, il quale ha deciso anche di firmare una collaborazione con Geolier, dando vita a “Senza tuccà“, celebre hit di successo.