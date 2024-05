Gigi D’alessio: esce “Senza tuccà”, il primo singolo con Geolier

In attesa dell’uscita di “Fra”, il nuovo album di Gigi D’Alessio, il 24 maggio esce “Senza toccà”, singolo in collaborazione con Geolier.

Il 24 maggio arriva nelle radio “Senza tuccà“, l’ultimo singolo di Gigi D’Alessio in collaborazione con Geolier, tratto dall’album “Fra” che verrà rilasciato lo stesso giorno e che è già disponibile in preorder. Questo brano rappresenta la prima collaborazione inedita tra i due artisti, entrambi molto attivi e apprezzati nel panorama musicale italiano, che in passato hanno condiviso il palco in più occasioni con grande successo.

“Senza tuccà”: il nuovo singolo di Gigi D’Alessio con Geolier

Gigi D’Alessio e Geolier hanno deciso di unire le loro forze creative in “Senza tuccà“, scrivendo insieme sia il testo che la musica, con la collaborazione di Kekko D’Alessio e Max D’Ambra. La canzone affronta tematiche amorose con una prospettiva fresca e moderna: racconta di una passione che si consuma “senza toccarsi”, come dice il titolo stesso.

A completare il lancio del singolo, è stato realizzato un videoclip diretto da Marco Pavone, che presenta i due artisti in una insolita versione animata. Il video immagina i due artisti immersi nel magico skyline di una Napoli futuristica. L’uso dell’animazione e la scelta di un setting fantascientifico sottolineano il desiderio di innovazione e sperimentazione dei due artisti.

“Fra”: un album variegato

L’album “Fra” si configura come il primo capitolo di una nuova fase artistica per Gigi D’Alessio. Il disco comprendendo al suo interno 10 tracce che spaziano tra novità assolute e grandi successi rivisitati per l’occasione, arricchiti da numerose collaborazioni. Tra questi, figurano artisti del calibro di Guè, Clementino, Elodie, Ernia, LDA e Alessandra Amoroso.

Gigi D’Alessio

La tracklist rivela un intreccio di generi e sonorità, con pezzi come “Non mollare mai 2024” e “Io vorrei 2024”. Altri brani come “Fra”, “Nu dispietto”, “Chi”, “Si te sapesse dicere” e “Cu tte” promettono di esplorare ulteriori sfaccettature emotive e narrative, confermando la poliedricità e l’impegno artistico che hanno sempre caratterizzato la carriera di Gigi D’Alessio.