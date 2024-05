Emma: è uscito il videoclip di Femme Fatale

Emma ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, “Femme Fatale”: ora è uscito anche il videoclip ufficiale.

Emma fa ancora una volta parlare di sé con il lancio del videoclip ufficiale del suo nuovo singolo “Femme Fatale“, una traccia elettro pop che riesce a catturare l’essenza della musica dance attraverso un ritornello orecchiabile e una produzione sonora di primo livello. L’artista conferma il suo percorso di continua evoluzione e sperimentazione musicale, mostrando un’ineccepibile versatilità e una costante ricerca di nuove sfide artistiche.

Un video all’altezza della musica

Giulio Rosati regista, e la produzione affidata a Borotalco.tv, sono le menti creative dietro al video musicale di “Femme Fatale”. Con una narrazione visiva che si adatta perfettamente alla dinamica e al ritmo della canzone, il video riesce a trasmettere il fascino e l’ipnotica energia della traccia. Rosati si distingue per la sua capacità di trasformare la musica in immagini, creando un’esperienza multisensoriale che rende giustizia all’intensità del brano.

Prossimi appuntamenti live

La dinamica presenza scenica di Emma tornerà presto a illuminare i palchi di tutta Italia. Quest’estate l’artista sarà tra i protagonisti dei maggiori festival del Paese, dimostrando ancora una volta il suo forte legame con il pubblico dal vivo.

Ma non finisce qui: a novembre è prevista una serie di concerti nei palasport di Milano, Roma e Bari, dove Emma promette di regalare agli spettatori uno show unico e indimenticabile. Questi eventi rappresentano un’occasione imperdibile per vivere la magia della sua musica accompagnati da una performance live che, si preannuncia essere all’altezza delle aspettative.

Emma Marrone

Emma continua a riservare sorprese per i suoi fan e la sua musica non smette di evolversi, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. “Femme Fatale” è solo l’ultimo esempio di come l’artista sia sempre pronta a rinnovarsi e a sperimentare con nuovi stili, senza mai perdere quello tocco autentico che la contraddistingue.