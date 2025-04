“Lo amo ma nessuno lo sa”: la rivelazione di Sarah Toscano

Sarah Toscano, ex vincitrice di Amici, ha pubblicato un contenuto sul suo profilo TikTok che nel giro di poco è andato virale. Complice una frase che lascia un punto interrogativo sulla sua vita sentimentale e che ha scatenato una pioggia di commenti tra i fan, i quali hanno cercato di indovinare chi sia la misteriosa persona di cui parla Sarah.

Il gossip si è scatenato lo scorso 17 aprile, quando Sarah ha pubblicato su TikTok un post andato virale. Si tratta di un carosello fotografico contenente alcuni scatti della giovane cantante accompagnati da delle scritte in sovrimpressione. Di sottofondo “Volevo essere un duro“, la celebre canzone sanremese di Lucio Corsi.

A proposito delle frasi che compaiono sulle foto, esse recitano: “Lo amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro, l’unico difetto che ha. è che non sa neanche che esisto“. Ebbene la maggior parte della citazione è tratta dal testo del brano di Corsi. Tuttavia, ai fan non è sfuggito un dettaglio: la frase finale scritta da Sarah è un adattamento alla canzone originale e fa riferimento alla sua vita sentimentale.

Sarah Toscano

La reazione dei fan

Come anticipato, il post è andato virale nel giro di pochissimo, raggiungendo 1,5 milioni di visualizzazioni. Ma non solo, dato che i fan di Sarah hanno deciso di interagire pubblicando molteplici commenti di risposta.

Al centro del gossip la domanda su chi sia la misteriosa persona di cui la cantante sarebbe innamorata: “Berrettini?“, ha scritto uno, “Ma no amo, Berrettini sa chi sei, tranquilla“, ha aggiunto un altro. In ogni caso, non è passato inosservato un commento lasciato dalla stessa Sarah, la quale ha chiesto ai fan di darle dei consigli su come fare in amore, dato che lei farebbe “solo casini“.

Ad ogni modo, la giovane artista non ha più aggiunto alcun tipo di dichiarazione su chi sia la misteriosa persona di cui parla nel video, lasciando un punto interrogativo aperto nel pubblico.