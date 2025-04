Aurora Ramazzotti ha deciso di festeggiare le vacanze di Pasqua in Messico con la sua famiglia e con un ospite d’eccezione: Eros Ramazzotti.

Le vacanze di Pasqua sono un’occasione perfetta per concedersi un viaggio dall’altro lato del mondo. Aurora Ramazzotti lo sa bene e in questi giorni si trova in Messico in compagnia del compagno Goffredo Cerza e del figlio Cesare.

Ma non solo. La coppia ha deciso di condividere questa avventura con un ospite d’eccezione: Eros Ramazzotti, il papà di Aurora.

La vacanza da sogni di Aurora Ramazzotti in Messico

Aurora e Goffredo hanno deciso di scegliere il Messico per godere del bellissimo mare che lo caratterizza. A tal proposito, la giovane ha deciso di condividere coi fan alcuni scatti della bellissima vacanza. Le foto sono state pubblicate sul suo profilo Instagram e hanno fatto il pieno di like e di commenti.

Tuttavia, ad aver attirato l’attenzione dei pubblico è stato uno scatto messo nelle storie che ritrae Aurora in compagnia di Eros Ramazzotti, suo papà, nonché celebre cantante a livello internazionale. Nella foto, padre e figlia sono ritratti di schiena, seduti sulla spiaggia con davanti solo il mare.

Eros Ramazzotti

Ma non solo, dato che nel carosello fotografico pubblicato su Instagram, Aurora appare felice e spensierata in compagnia di Goffredo, suo compagno da diverso tempo e presto futuro marito.

Aurora Ramazzotti parla della proposta di matrimonio

Proprio in merito all’imminente matrimonio, Aurora Ramazzotti aveva rilasciato un’intervista per Cosmopolitan in cui parlava della proposta fattale da Goffredo: “Non me l’aspettavo, non siamo due da grandi gesti e Goffredo non si lascia mai cadere a facili sentimentalismi“, ha esordito la giovane.