Per la morte del papa sono stati proclamati cinque giorni di lutto nazionale. Tuttavia, Jovanotti non ha annullato i suoi concerti a Roma.

In seguito alla morte di Papa Francesco, il Governo ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale. Nonostante ciò Jovanotti ha deciso di non sospendere le date romane del tour e di esibirsi di fronte ai fan. Ma non solo, dato che i prossimi concerti dell’artista saranno dedicati proprio al papa. A fare chiarezza sono lo stesso Jovanotti e Trident, la società che organizza il tour, con alcuni post pubblicati su Instagram.

Jovanotti

Jovanotti annuncia di aver posticipato il concerto di sabato

Come anticipato, nessun concerto del PALAJOVA, il tour di Jovanotti verrà cancellato. Il cantante, infatti, ha annunciato con un video su Instagram che si esibirà regolarmente nelle date del 23, 25 e 29 aprile, nonché l’1 e il 2 maggio.

Fa accezione il concerto programmato per sabato 26 aprile. Trident ha annunciato che a causa dei funerali di Papa Francesco previsti per la giornata di sabato, lo show di Jovanotti verrà spostato a domenica 27 aprile. Dunque, si tratta di una posticipazione necessaria, fatta in segno di rispetto vista la situazione di questi giorni.

L’annuncio è stato pubblicato sull’account Instagram sia della società, che del PALAJOVA. Qui si legge la seguente nota: