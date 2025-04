Valerio Scanu è stato ospite a BerAlive. Durante l’intervista, ha lanciato una frecciatina ironica a Rita Pavone a causa di una foto.

Il cantante Valerio Scanu ha partecipato a BerAlive, il podcast di Berardino Iacovone. In questa occasione ha risposto ad alcune domande sulla sua carriera, ma non solo. Infatti, agli ascoltatori non è passato inosservato un commento ironico che l’artista ha fatto su Rita Pavone, sua coach e cantante di successo.

“Sembrava mia nipote”: il commento di Valerio Scanu

Una parte del racconto del cantante si è concentrata su un’applicazione nota a tutti: FaceApp. Valerio ha infatti ammesso che si tratta di un’applicazione molto gettonata per eseguire piccoli ritocchi amatoriali sulle proprie fotografie, in modo tale da eliminare alcuni difetti poco graditi. Ed è qui che l’artista ha citato Rita Pavone, lasciandosi andare a un commento molto ironico. Di seguito le sue parole.

“Quando è uscito FaceApp io ovviamente ho scaricato subito l’abbonamento non annuale, di più”, ha esordito Valerio, ammettendo quindi di aver ritoccato anche le sue foto con l’applicazione. “Ma recentemente ho visto una foto di Rita Pavone con FaceApp, sembrava mia nipote: la figlia di mio figlio“, ha aggiunto. Rita Pavone – notiziemusica.it

L’artista, divertito, ha anche raccontato dove ha visto per la prima volta quella foto: si tratterebbe di un post pubblicato da un truccatore, che aveva voluto condividere la sua felicità nell’aver truccato Rita Pavone. In ogni caso, Valerio ha lanciato una frecciatina: “Amore non è che l’hai truccata, ti sei scaricato FaceApp! Perché pare veramente mia nipote“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BerAlive Podcast (@beralivepodcast)

Valerio Scanu su Ora o mai più: “Era iniziato male”

Proprio in merito a Rita Pavone, Valerio ha deciso di aprire una parentesi su Ora o mai più, programma TV condotto da Marco Liorni. La trasmissione vede otto cantanti ormai lontani dal successo che li aveva contraddistinti in passato, sfidarsi tra loro sotto la guida di un coach.