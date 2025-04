Il cantante avrebbe dovuto esibirsi a San Antonio, ma poco prima del concerto si è sentito male ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Paura per Carlos Santana. Ieri sera, poco prima della tappa del suo tour a San Antonio, in Texas, il cantante ha avvertito un improvviso malore. Per questo motivo, l’ambulanza l’ha portato subito in ospedale, per degli accertamenti. TMZ, la fonte, ha rivelato quali siano le attuali condizioni di salute dell’artista.

Il malore e i momenti di paura per Carlos Santana

Come anticipato, sono stati attimi di paura per il cantante. Poco dopo il malore, Carlos ha lasciato il Mjestic Theater di San Antonio in ambulanza, per raggiungere d’urgenza l’ospedale. Qui, i medici hanno deciso di ricoverarlo e di procedere con alcuni esami per poter accertare le cause del malore e verificare le condizioni di salute dell’artista.

Stando a TMZ, il cantante sarebbe svenuto durante le prove dello spettacolo e la causa potrebbe essere la disidratazione. In ogni caso, il manager, ha cercato di rassicurare i fan spiegando che il cantante ora sta bene e che è impaziente di tornare sul palco. Non a caso, a oggi i concerti programmati per venerdì e sabato non sono cancellati, mentre gli organizzatori hanno deciso di rimandare quello previsto per ieri 22 aprile.

Cantante chitarra

La dichiarazione del manager su Carlos Santana

In ogni caso, Michael Vrionis, il manager del cantante, ha voluto fare un annuncio a Metro.co, in cui si rivolge ai fan. Di seguito le sue parole: