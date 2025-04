Guè, ai microfoni di BSMT, ha criticato duramente Elio di Elio e Le Storie Tese. La causa sono le parole del cantante contro la musica rap.

Guè è stato il protagonista dell’ultima puntata di BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. Ai microfoni ha mosso una dura critica nei confronti del cantante Elio, a causa di alcune dichiarazioni rilasciate dall’artista in passato.

Elio contro il genere rap: “Quella non è musica”

Tutto è cominciato con l’intervista di Elio rilasciata per Il Giorno. Qui, il cantante aveva espresso il suo pensiero nei confronti di Olly, vincitore di Sanremo 2025, accusandolo di aver utilizzato l’Auto-Tune (come tanti altri cantanti in gara) e lanciato profonde critiche sulla musica rap.

“Non per fare ancora il nonno, ma quella non è musica. Piuttosto un assemblaggio, nel 90% dei casi, di roba preesistente fatta da gente che non sa suonare. Questo è lo stato dell’arte. Ora mi lascio andare completamente e dico che la mia umiliazione massima è stata ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo cantata con l’Auto-Tune“.

La furia di Guè contro Elio

Nel toccare nuovamente l’argomento Auto-Tune, Guè ha deciso di dire la sua opinione a Gazzoli citando proprio il commento fatto da Elio. Il rapper ha mosso pesanti critiche nei confronti del cantante, accusandolo di non avere abbastanza cultura sul genere per poter muovere accuse.

“Non riesco a capire i cantanti che hanno criticato l’Auto-Tune e il rap. Tra questi mi sembra ci fosse Elio, che poi ho visto che il giudice di un programma che è una monnezza. Hai visto che programma fa adesso? Deve stare zitto“, ha esordito Guè. Il rapper ha poi proseguito: “Non esiste che artisti che sono stati importanti, che hanno venduto e che hanno avuto un pubblico, si permettano di criticare il nostro genere. Secondo me non si dice, quanto meno documentati. Siamo l’unico paese in cui la gente non sa niente di rap/hiphop, e non solo del trap“.