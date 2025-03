Elio: “Ascoltare la canzone vincitrice di Sanremo è stato umiliante”

Elio, frontman di Elio e Le Storie Tese, sarà impegnato il 6 e il 7 marzo 2025 al Teatro Arcimboldi di Milano per la messa in scena dello spettacolo “Quando un musicista ride”. Di recente, però, ha fatto una critica durissima sulla (nuova) musica italiana. Al centro dell’indignazione del cantante vi è l’utilizzo dell’Auto-Tune.

In un’intervista a Il Giorno, Elio ha manifestato esplicitamente il proprio punto di vista, non risparmiando critiche (seppur indirettamente) anche a Olly, vincitore di Sanremo 2025.

Durante l’intervista, Elio ha subito manifestato il suo grande dissenso nei confronti dell’attuale panorama musicale in Italia.

Per il cantante la musica di oggi non avrebbe nulla a che vedere con quella di ieri. “Visto che il rock di oggi si rifà al rock degli anni ’70 o è proprio quello, la domanda che sorge spontanea è: cos’è stato inventato? Nulla. La musica di oggi non è peggiore di quella di prima, la musica di oggi non esiste“, ha dichiarato Elio.