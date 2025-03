Tananai in lacrime per il gesto dei fan: cosa è successo

Tananai si è emozionato fino alle lacrime per una bellissima sorpresa che gli è stata fatta dai suoi fan: ecco cosa è successo.

Negli ultimi giorni Tananai è volato a New York per partecipare ad un evento molto importante: il Global Citizens Model United Nations 2025. In questa occasione il cantante ha tenuto un discorso davanti a oltre 2.500 giovani provenienti da tutto il mondo. Al termine, i suoi fan lo hanno sorpreso con un omaggio del tutto inaspettato.

Tananai: il discorso alle Nazioni Unite

Tananai è stato, uno dei protagonisti al Global Citizens Model United Nations 2025 e ha avuto la possibilità di intervenire presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Davanti a 2500 giovani provenienti da ogni angolo del mondo, ha tenuto un discorso dal profondo impatto emotivo incentrato sul tema “Basta scuse“.

Tananai

Il discorso dell’artista era intitolato: “L’era dell’Intenzione: Basta Scuse”. Questo un estratto del suo intervento: “Viviamo in un’epoca in cui non ci sono più scuse. Gli strumenti, l’accesso, le possibilità, tutto è a portata di mano. E tuttavia, la confusione aumenta. Il mondo si muove più velocemente che mai e continuerà ad accelerare. Quindi la domanda è: come possiamo tenere il passo senza perdere noi stessi?” .

Un caloroso benvenuto a New York

Tananai, nel bel mezzo della sua permanenza nella Grande Mela, ha ricevuto un’accoglienza straordinaria. Segno indiscutibile del legame che riesce a creare con i suoi fan, il cantante è stato sorpreso per le vie della città da un gruppo di ammiratori che, in un estemporaneo flash mob, hanno intonato “Tango”, uno dei suoi successi più noti.

Tananai a New York circondato da fan che cantano Tango, prova a non far scendere una lacrimuccia 🥹🤍 pic.twitter.com/35REtoaK2l — Tanarchive 📂 (@dailytananai) March 4, 2025

Tananai, visibilmente emozionato, non ha esitato a condividere queste emozioni con loro, tra selfie, abbracci e chiacchierate, cogliendo l’occasione per immortalare momenti che, come ha ammesso, qualche anno fa avrebbe potuto solo sognare. Il video dell’episodio è subito diventato virale.