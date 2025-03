La classifica finale del Festival di Sanremo 2025 è stata molto discussa dal pubblico. Seppur molti big finiti nelle ultime posizioni abbiano vissuto il risultato finale con ottimismo, Francesca Michielin ha rotto il silenzio manifestando la sua delusione. Ecco cosa è successo.

Purtroppo per la cantante la classifica di Sanremo 2025 non è stata delle migliori. “Fango in paradiso“, la canzone presentata dalla Michielin alla kermesse, ha conquistato soltanto il 21esimo posto.

Francesca Michielin è rimasta delusa dal risultato raggiunto, in quanto sperava di poter conquistare una posizione ben più alta in classifica.

Dopo qualche settimana dalla fine del Festival, la cantante ha rotto il silenzio mostrando il disappunto per il risultato raggiunto, parlando ai fan di cosa farà in futuro.

In un recente video pubblicato sul suo profilo TikTok, Francesca ha condiviso una versione del tutto inedita di “Fango in paradiso”. Un utente ha quindi commentato il contenuto chiedendo alla cantante se avesse partecipato al Festival di Sanremo 2026.

La risposta dell’artista non è tardata ad arrivare, ma ha lasciato i fan senza parole. La cantante avrebbe deciso di non prendere più parte (per ora) alla kermesse: “Ad arrivare di nuovo 21esima? Anche no“, ha risposto.

yes franci go sola che la gente non ti capisce pic.twitter.com/QtldjdljUX — Bea🥀 (@non_siamo_soli_) March 4, 2025

Si tratta di un’affermazione che si discosta da quelle rilasciate dagli altri cantanti arrivati ultimi in classifica, i quali si sono dichiarati soddisfatti nonostante tutto. Francesca ha infatti espresso uno stato d’animo genuino e del tutto comprensibile.

Infatti, “Fango in paradiso” è una canzone che pur non avendo avuto un grande impatto iniziale sul pubblico come per esempio “Chiamami per nome“, il duetto con Fedez presentato a Sanremo 2021, ora sta accumulando un notevole successo crescendo di ascolti giorno dopo giorno.

Francesca Michielin e la verità su “Fango in paradiso”

Lo scorso febbraio Francesca ha partecipato a un’intervista di Fanpage in cui ha parlato della sua canzone sanremese. Il brano sarebbe dedicato a un suo ex fidanzato, ma la cantante ha affermato che “Fango in paradiso” non sia una revenge song.