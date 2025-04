Nuovo singolo per Alfa. Il brano si chiama “A me mi piace” e su TikTok è diventato virale prima ancora della sua pubblicazione. Ecco perché.

Alfa sta per pubblicare un nuovo singolo: il titolo è “A me mi piace” e uscirà il prossimo 30 maggio. Tuttavia, la canzone è diventata virale prima ancora che sia effettivamente uscita. Il motivo? I molteplici video pubblicati su TikTok in cui Alfa canta in mezzo alla folla in piazza a Genova, mentre tutti ballano sulle note della canzone.

Alfa a Sanremo 2024

I video virali di Alfa a Genova

Dunque, il merito di tale successo sarebbero diversi video pubblicati dagli utenti su TikTok in cui Alfa canta in piazzetta Teresa Mattei, a Genova. Il cantante, infatti, ha deciso di far realizzare un videoclip musicale in cui a essere protagonista è proprio la folla di gente che lo circonda. Si dice che per l’occasione siano state radunate centinaia di persone, le quali avrebbero preso parte al video. In ogni caso, le riprese non si limiteranno alla location visibile nei post. Infatti, come dichiarato dallo stesso Alfa su TikTok, si sposteranno anche anche allo stadio Luigi Ferrarsi di Genova.

Inoltre, un aspetto che non è passato inosservato sono le molteplici bandiere sventolate dalle persone: queste sono diverse tra loro e rappresentano diversi paesi del mondo. Si potrebbe quindi trattare di un collegamento con il prossimo tour di Alfa, il quale, il prossimo autunno, volerà in Francia, Spagna, Belgio, Germania, Olanda e Regno Unito per un piccolo tour europeo.

La collaborazione di Alfa e Manu Chao

Ma non è tutto. Infatti, “A me mi piace” è il risultato della collaborazione tra Alfa e Manu Chao, celebre cantante francese incontrato dopo un concerto. Si dice inoltre che il singolo di Alfa sia basato su una celebre canzone di Manu Chao, dal successo internazionale: “Me Gustas Tu”.