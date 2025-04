Marracash: “Ho affrontato una profonda crisi sulla mia pelle”

Il rapper Marracash ha partecipato a un’intervista per Fanpage.it. Qui, ha parlato a cuore aperto ripercorrendo la carriera, le sfide e il cambiamento che l’hanno portato al successo. Ma non solo: ha spiegato anche il processo che gli permesso di produrre la sua celebre trilogia formata da “Persona“, “Noi, loro e gli altri” ed “È finita la pace”.

Il colossale progetto musicale di Marracash ha inizio nel 2019, quando il rapper ha dovuto fare i conti con un’ urgenza personale : “Ho affrontato una profonda crisi sulla mia pelle, che poi ho rappresentato in un disco che era “Persona” in cui l’elemento più innovativo era proprio un rapper che si apriva e parlava delle sue difficoltà“, ha dichiarato.

Una visione completamente diversa rispetto a quella “più tradizionale” che si ha dei rapper, considerati dei duri e soggetti al machismo . Un progetto ambizioso che secondo il rapper ha avuto in riscontro positivo, dato che, come da lui dichiarato: “Ha messo il germe anche di una rappresentazione del maschio diversa, che poi negli anni è andata avanti“.

Nel corso dell’intervista, il rapper ha anche avuto modo di parlare dell’amore, un tema centrale all’interno della trilogia. Marracash ha ammesso che questo sentimento sia una cosa molto difficile e che necessita di tantissimo impegno per andare avanti.

“Trovo che le relazioni siano la cosa più difficile da fare nella vita. Per me il possesso dell’altro è forse il grande male delle relazioni, l’ultima cosa da abbattere per ripensare il modo di stare insieme … Bisogna accettare il fatto che non esiste una persona perfetta che ti completa, cioè devi avere a fianco una persona che aggiunge e non completa“, ha aggiunto il rapper.