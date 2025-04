Amore a Sanremo 2025: chi sono gli artisti fidanzati

Tra gli artisti che hanno partecipato a Sanremo 2025, quali sono single e quali, invece, sono impegnati? Scopriamolo insieme!

Il Festival di Sanremo è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica italiana, ma non solo: diventa anche un’occasione per sbirciare nella vita privata dei cantanti che si contendono il podio. C’è sempre una curiosità crescente nei confronti degli artisti: chi sarà single e chi, invece, impegnato in una relazione sentimentale? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita amorosa dei protagonisti di Sanremo 2025!

L’amore sul palco dell’Ariston

La scena musicale di Sanremo 2025 vanta un’ampia varietà di artisti, molti dei quali condividono la loro vita non solo con la musica ma anche con i loro partner. Fra gli artisti impegnati troviamo i Coma_Cose, famosi per essere oltre che un duo musicale, una coppia sposata nella vita reale. Altri nomi noti che risultano sposati includono Rose Villain, Noemi, Kekko dei Modà e Stash dei The Kolors, quest’ultimo padre di due figlie insieme alla moglie.

Giulia De Lellis con Tony Effe

Non mancano poi artisti che, seppure non sposati, sono legati da storie d’amore consolidate: Giorgia, da anni, frequenta il professore di “Amici” Emanuel Lo; a loro si aggiungono Clara, Bresh (legato sentimentalmente alla creator Elisa Maino) e Achille Lauro, quest’ultimo accostato ultimamente a una storia con la sorella di Sarah Toscano. Storie d’amore confermate anche per Rkomi, Rocco Hunt, Gaia, Irama, Francesca Michielin e Tony Effe, attualmente con Giulia De Lellis. Infine, Elodie svela di essere impegnata con Andrea Iannone, dopo una precedente relazione con Marracash.

Note solitarie: i single di Sanremo 2025

Non tutti, però, si presentano al Festival con il cuore impegnato. Tra i single più chiacchierati troviamo alcuni giovani artisti pronti a fare il loro debutto sul palco di Sanremo. Tra questi, Sarah Toscano si distingue per aver condiviso apertamente la sua condizione sentimentale, ammettendo di non essersi mai realmente innamorata.

Sarah Toscano

Anche Lil Jolie e Vale LP preferiscono, per ora, concentrarsi esclusivamente sulla loro carriera musicale. Olly, dal canto suo, mantiene un velo di mistero: assente sui social è difficile dire se il cuore del giovane artista sia libero o meno. Curiosamente, anche Fedez figura tra i single del momento, lasciando i fan in attesa di novità sul fronte sentimentale.