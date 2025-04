Victoria De Angelis ha festeggiato 25 anni. Per l’occasione la fidanzata Luna Passos le ha fatto gli auguri con un dolce post su Instagram.

Sono 25 candeline per Victoria De Angelis. L’ex bassista dei Maneskin, ora dj, ha festeggiato il suo compleanno ieri, lunedì 28 aprile, e per l’occasione la fidanzata Luna Passos le ha dedicato un bellissimo post su Instagram con una dolce dedica.

Il bacio e la dedica per Victoria De Angelis

Come ogni compleanno che si rispetti, non mancano mai gli auguri fatti via social. Vale così anche per Victoria De Angelis, 25 anni appena compiuti. La dj ha spento le candeline e puntuali sono arrivati gli auguri degli amici e dei suoi affetti più cari. Tra questi una persona speciale ha voluto fare un dolce post per la festeggiata: si tratta di Luna Passos, modella, nonché fidanzata della De Angelis.

Nel post, Luna bacia Victoria con tanto di dedica che recita: “Buon compleanno amore mio“. Una foto che vale più di mille parole, tant’è vero che è evidente che la relazione tra la dj e la modella continui a procedere bene come non mai. Luna Passos partecipa alla sfilata di Dries Van Noten alla Paris Fashion Week il 1 marzo 2023 – notiziemusica.it

Victoria De Angelis sulla sessualità: “È stato un po’ disorientante”

La De Angelis ha sempre considerato importante poter vivere ed esprimersi in totale libertà, senza lasciarsi condizionare dai pregiudizi delle persone. Una posizione che ha poi deciso di dichiarare pubblicamente in un’intervista per Vanity Fair nel 2021, quando parlò della sua sessualità.

“È stato un po’ disorientante perché non avevo mai avuto il coraggio di andare contro le limitazioni che avevo imposto a me stessa. Per la società essere eterosessuali è la norma e quindi spesso uno si incasella automaticamente in quel modo privandosi della libertà di vivere molte sfumature e sfaccettature diverse dell’amore“, ha dichiarato Victoria.