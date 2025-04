Fedez ha attaccato Travaglio in seguito a delle sue dichiarazioni rilasciate al podcast di Gazzoli: “È una mistificazione della realtà”.

In rete sta spopolando un video in cui Fedez attacca Marco Travaglio. Il motivo sono le parole dal giornalista in una puntata del podcast di Gianluca Gazzoli. Qui, infatti, Travaglio ha citato l’intervista rilasciata a Muschio Selvaggio tempo fa, criticando la scelta del rapper di avergli fatto diverse domande sulla collega Selvaggia Lucarelli.

Cosa era successo a Muschio Selvaggio

Per comprendere meglio le dinamiche dello scontro, bisogna fare un passo indietro e partire dalla puntata di Muschio Selvaggio in cui Fedez intervistò Marco Travaglio. Nel corso dell’episodio il rapper aveva posto alcune domande al giornalista su Selvaggia Lucarelli, ma Travaglio l’aveva accusato di eccessivo accanimento.

“È la tua fissazione perché lei ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”, aveva dichiarato il giornalista, riferendosi allo scandalo del pandoro di cui la Lucarelli aveva ampiamente parlato. Ma non solo. Ospite di Gazzoli, Travaglio ha riaperto l’argomento accusando Fedez di aver cercato di metterlo in difficoltà con le domande riferite alla giornalista: “A un certo punto non ci ho più visto e gli ho fatto quella battuta“, ha dichiarato. Il giornalista Marco Travaglio presenta il libro “Scemi di guerra” a Bologna, 27 marzo 2023 – notiziemusica.it

La critica di Fedez e la frecciata a Gazzoli

La risposta di Fedez alle parole di Travaglio è contenuta in un video pubblicato sul profilo ufficiale di Pulp Podcast. Qui, viene proposto il punto di vista del rapper, secondo cui non avrebbe mai fatto con insistenza domande sulla Lucarelli, quanto piuttosto chiesto un parere sul suo modo di fare giornalismo.

“Quello che racconta Travaglio in questo episodio è una totale mistificazione della realtà, intervistato tra l’altro da un Gazzoli totalmente disinformato anche su argomenti e asserzioni ben più gravi. Il podcast non è stato un’imboscata, per me esiste un Travaglio prima di Muschio Selvaggio e un Travaglio dopo Muschio Selvaggio“, ha esordito il rapper. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pulp Podcast (@pulp.podcast)

Fedez, poi, ha posto l’invito al giornalista di partecipare a una nuova puntata di Pulp Podcast per chiarire l’accaduto e dargli diritto di replica.

Fedez sulla fine del matrimonio con Chiara Ferragni

All’interno del video, inoltre, Fedez ha citato anche un’altra questione che coinvolge Travaglio in prima persona. Si tratta delle dichiarazioni che il giornalista ha fatto sulla fine del matrimonio tra il rapper e Chiara Ferragni. Di seguito l’accusa di Fedez: