Durante una puntata di “Muschio Selvaggio” Travaglio ha attaccato il rapper definendo Selvaggia Lucarelli la sua ossessione.

Il 19 febbraio è uscita la nuova puntata del podcast di Fedez, “Muschio Selvaggio”, il cui ospite speciale era il giornalista e scrittore Marco Travaglio. I due hanno avuto una discussione durante l’episodio: Travaglio ha attaccato Fedez insinuando che il rapper abbia un’ossessione per la giornalista Selvaggia Lucarelli.

Fedez attaccato da Travaglio: cosa è successo

Gli ospiti dell’ultima puntata di “Muschio Selvaggio” sono stati Marco Travaglio e Daniele Capezzone, avversari storici nonché rispettivamente direttori de “Il Fatto Quotidiano” e “Libero”. A condurre il podcast, come al solito, c’erano Fedez e Mr. Marra.

La lite tra Travaglio e il rapper è iniziata quando Fedez ha tirato in ballo Selvaggia Lucarelli in relazione alla vicenda di Matteo Mariotti, il ragazzo morso alla gamba da uno squalo. La giornalista, che scrive per “Il Fatto Quotidiano”, aveva avviato un’inchiesta sulla raccolta fondi organizzata dal ragazzo per pagarsi l’operazione.

Nella puntata si è poi anche parlato di Giovanna Pedretti, la ristoratrice morta suicida dopo le segnalazioni e il debunking ( che in italiano significa “sfatare, smascherare”) fatto dal compagno di Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli.

Fedez ha commentato: “Associare la parola fact checking e debunking a delle recensioni su internet, o a ragazzini che perdono la gamba, probabilmente è esagerato“.

Il botta e risposta tra Fedez e Travaglio

Travaglio ha prontamente risposto alle insinuazioni di Fedez: “Credo che abbia semplicemente messo in guardia da una raccolta fondi molto approssimativa e molto poco accurata. Trovo semplicemente ridicolo che con tutti i problemi che ci sono nella stampa italiana, per quelli che mentono tutti i giorni, ve la prendiate con una che dice sempre la verità. Questa è la cosa ridicola“.

Fedez

Fedez ha replicato: “Noi non pensiamo che dica sempre la verità”. E Travaglio: “Io invece sì. Quindi sono stupefatto, non sono minimamente turbato. Da quale pulpito tu distribuisci patenti di verità visto che continui a chiamarla ‘falsa giornalista‘, ma non mi risulta che tu sia giornalista”.

“E quindi che titolo hai per dare lezioni di giornalismo a una giornalista che vale molto più di tanti iscritti all’Albo dei Giornalisti?” – prosegue Travaglio. Poi, quando Fedez chiede in che modo lui avrebbe dato lezioni di giornalismo alla Lucarelli, il direttore de “Il Fatto Quotidiano” infligge l’ultimo colpo: : “Ammazza, è mezzora che lo fai. È la tua fissazione perché ha trasformato la tua compagna in Wanna Marchi. Questa è la verità“.

