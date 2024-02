I Ricchi e Poveri si raccontano: prendono poco più di 1000 euro di pensione e in passato hanno attraversato momenti di difficoltà.

Reduci dall’esperienza sanremese, i Ricchi e Poveri si sono raccontanti in un’intervista per Il Messaggero. Il duo appare sempre sorridente e spensierato, ma in passato hanno attraversato momenti di difficoltà. Hanno poi parlato della loro pensione, confessando di prendere poco più di 1000 euro mensili.

I Ricchi e Poveri e i momenti di difficoltà

Angelo Sotgiu, del duo I Ricchi e Poveri, ha raccontato di aver attraversato in passato momenti simili a quello che sta passando Sangiovanni. Il cantante di appena 21 anni ha infatti annullato i suoi imminenti impegni ed ha deciso di rinviare l’uscita del nuovo disco.

“Anche io ho avuto lo stesso problema che ho superato fermandomi e con l’aiuto dei miei compagni. Era il 1972, ero giovane e avevo paura di tutto. Si chiamano attacchi di panico“ – ha raccontato Angelo.

Ricchi e Poveri

Non potevo uscire di casa. Oggi con i social e tutto il resto la pressione può essere insopportabile. Sangiovanni ha fatto bene a fermarsi e a dirlo. È bravissimo e recupererà tutto” – ha concluso.

Il duo, inevitabilmente in età da pensione, ha parlato dell’assegno mensile che percepisce. “Rispetto a quanto abbiamo versato, poco. Un migliaio di euro” – hanno confidato a Il Messaggero.

I Ricchi e Poveri non si fermano

Dopo il Festival di Sanremo, il duo si prepara per andare in tour ed anche per realizzare un documentario sulla loro carriera. Il tour uscirà dai confini italiani, arrivando anche in Austria e Canada.

“Quello che ti toglie le forze è tutto quello che c’è prima di salire sul palco, i viaggi e le attese, cantare è una festa. Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti” – hanno dichiarato.

